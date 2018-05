Eni, Descalzi: no effetti da sanzioni Iran, non siamo presenti

Roma, 10 mag. - Non c'è alcune effetto su Eni dalle sanzioni sull'Iran da parte degli Usa. Lo ha precisato l'ad, Claudio Descalzi, in assemblea degli azionisti. "Non abbiamo una presenza in Iran. Abbiamo finito nel 2017 il recupero di tutti i crediti pregressi e non abbiamo investimenti Eni nè obiettivi per ulteriori investimenti", ha detto Descalzi.

"Non ci sono a piano ulteriori investimnenti. L'unica attività in essere è il contratto con la società di stato per l'acquisto di greggio, 2 milioni di barili al mese in lavorazione Eni in scadenza a fine anno. E sapete da quello che abbiamo capito leggendo velocemente le sanzioni, che non sono ancora uscite, ci sono 6 mesi per adeguarsi alle sanzioni stesse. Noi con questo contratto in scadenza a fine novembre potremo entrare in questo periodo e chiudere il contratto. Quanto a qualità sono sostituibili".