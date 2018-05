Ancora in corso tavolo tecnico M5s-Lega, avanti fino a domenica

Roma, 10 mag. - E' in corso da quasi tre ore il tavolo tecnico tra Lega e M5s per stendere le basi del contratto di governo. Nella sala Siani del palazzo dei gruppi a Montecitorio sono riuniti per il Carroccio i capigruppo Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio, con Roberto Calderoli e Claudio Borghi. Per i pentastellati ci sono Vincenzo Spadafora, Alfonso Bonafede e Laura Castelli oltre ai rispettivi uffici legislativi. Il tavolo, si apprende, potrebbe durare fino a domenica e non è escluso venga suddiviso in tanti tavoli tematici.

Non ancora programmato, invece, un nuovo incontro tra i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che potrebbe tenersi nella giornata di domani.