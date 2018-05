Cremlino smentisce Cannes: risposta su Serebrennikov non è di Putin

Mosca, 10 mag. - Il Comitato Organizzatore del Festival di Cannes si è rivolto al ministero degli Esteri russo per chiedere la partecipazione del regista Kirill Serebrennikov (agli arresti domiciliari) sulla Croisette e da questa linea diplomatica - e non da Vladimir Putin - è arrivata una risposta. Asciutto, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, non si sbilancia sul fatto, se è giusto o no "influenzare" o "fare pressioni" sull'indagine che riguarda il cineasta. Ma di fatto corregge il parigino Joel Chapron, specialista più di industrie cinematografiche della ex Unione Sovietica che di diplomazia, e quanto da lui dichiarato in conferenza stampa a Cannes.

La vicenda è nota, anche prima che approdasse sulla Croisette: Kirill Serebrennikov, 48 anni, direttore artistico russo del Gogol Centre di Mosca, è stato arrestato con l`accusa di truffa, è sospettato di aver sottratto tra il 2011 e il 2014 fondi pubblici (circa un milione di euro) destinati alle produzioni del suo teatro. "Il comitato organizzatore del Festival di Cannes ha fatto appello al Ministero degli Esteri, con la richiesta di fare in modo che Serebrennikov arrivasse al festival. E infatti secondo la linea del Ministero degli Esteri è stata inviata una risposta che spiega che, come in qualsiasi altro Paese del mondo, così come in Francia (anche in Russia), il Ministero degli Esteri o il Capo dello Stato non hanno il diritto, l'autorità di influenzare in qualche modo le decisioni della giustizia o corpi investigativi" ha detto Peskov ai giornalisti. "Ma non era la risposta diretta dal presidente Putin" ha aggiunto.

In precedenza, alla conferenza stampa al Festival di Cannes, dedicata al film "Estate", di Serebrennikov - dove svettava la sedia vuota del regista - Joel Chapron ha riportato "la risposta di Putin" alla lettera dal lato francese. Chiaro che non si tratta solo di questione cinematografica, ma politica. In precedenza, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, dopo l'incontro con il suo omologo russo, Sergey Lavrov, ha detto che Parigi è preoccupata per la situazione relativa all'arresto di Serebrennikov e lo considera una violazione della libertà di creatività.

