Fintech, Ciocca (Consob):innovazione base nuova piazza finanziaria

Roma, 10 mag. - "La rivoluzione che avanza abbraccia tutti i campi dell`azione della finanza: strutture di mercato, intermediari, investitori, consulenti; e tutte le funzioni connesse alle diverse fasi dell`investimento: la profilazione in fase di offerta, la consulenza, la gestione della contrattazione, le customer relations, il complesso del backoffice, le funzioni di controllo (ad esempio audit e fraud detection), le investor relations, la stessa corporate governance". Lo ha detto, Paolo Ciocca, commissario Consob, intervenendo alla presentazione del corso di alta formazione su Fintech e diritto, organizzato dall'Abi.

"Quale ruolo deve allora svolgere un'autorità indipendente di vigilanza in questo contesto di cambiamento? Credo", ha aggiunto Ciocca, "che l`obiettivo strategico, come in una navigazione lunga ed imprevedibile, sia mantenere saldi gli ancoraggi ai princìpi (economici) che sono alla base dell`azione di vigilanza, finanziaria in particolare: la correttezza delle azioni, la trasparenza delle condizioni, l`allineamento informativo delle parti, la lotta agli abusi. Il tutto in un quadro regolatorio definito a livello regionale e globale".

Per il commissario, "la Consob deve quindi concorrere proattivamente alla definizione del nuovo quadro regolatorio nei suoi diversi livelli (primario, europeo e nazionale; secondario; di cooperazione, multilaterale e bilaterale). Lo deve fare con un`attenzione al corretto sviluppo del mercato, avendo a mente l`accesso dei nuovi entranti ed il level playing field con gli incumbent.

Last but not least, con un occhio vigile rivolto anche al contesto competitivo che si verrà a determinare post Brexit. È questo il campo della regulation. Allo stesso tempo, la commissione deve stare la dove vi è un'offerta di un prodotto finanziario o di un servizio di investimento, per presidiare la trasparenza informativa e la correttezza dei comportamenti degli intermediari nei rapporti con i risparmiatori, contraenti più deboli; in questo la Commissione è supportata dai nuovi strumenti della product governance/intervention. È questo il campo dell`enforcement.

La Commissione - a legislazione data - sta intervenendo", ha proseguito Ciocca, "con sempre maggiore frequenza per avvertire, vietare, sanzionare le condotte irregolari. Purtroppo, come sempre accade nei momenti di innovazione, è forte la tentazione di approfittare di una (presunta) novità, per mascherare invece (vera) frode. Sono quindi necessarie ampie collaborazioni istituzionali, per i fini della deterrenza e del perseguimento delle condotte irregolari, volte a realizzare una convergenza di azione tra tutte le autorità indipendenti, l`autorità giudiziaria e le forze di polizia per accelerare la prevenzione e la reazione in questi campi".

Infine, ha concluso il commissario Consob, "occorre sviluppare soluzioni di cosiddetta RegTech per fornire all`autorità strumenti operativi per svolgere la propria azione di vigilanza anche nel nuovo contesto tecnologico; lo sviluppo di questi strumenti deve essere l`occasione per svolgere un ruolo di sistema, chiamando a raccolta le migliori forze del Paese, ad esempio nella ricerca operativa in campo tecnologico. Questa azione è essenziale in un mondo che sempre più vede l`innovazione emergere - in maniera libera e decentrata - dal mondo 'tech', e con il settore 'fin' che verifica successivamente il trasferimento delle tecnologie ai modelli di business. In questo senso, le autorità possono concorrere a posizionare utilmente il sistema nazionale nel panorama competitivo globale. L`innovazione tecnologica sarà infatti il fondamento della nuova piazza finanziaria".

(Fonte: Cyber Affairs)