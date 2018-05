Fico al Salone del libro: sostenere editori e lettura per tutti -2

Roma, 10 mag. - "Gli editori che hanno a cuore i propri lettori, che portano avanti un progetto, che cercano con il loro lavoro di scoprire e di restituire un`idea di mondo, sono un bene prezioso da difendere. Ed è, secondo me, tra i primi doveri di uno Stato democratico - ha osservato - sostenere la bibliodiversità, perché il mestiere dell`editore non sia un privilegio di pochi e perché un lettore entrando in libreria possa incontrare in maniera critica e consapevole la lettura più adatta a sé; è dovere dello Stato incentivare l`accessibilità e l`inclusione alla lettura, perché la ricerca con le nuove tecnologie renda la lettura davvero fruibile per tutti; è dovere di tutti lavorare per garantire che la cultura e la conoscenza siano sempre a disposizione della comunità, partendo dalla conservazione del patrimonio delle biblioteche, dalla salvaguardia del lavoro dei librai e di tutte le professionalità coinvolte nella filiera editoriale".

"Leggere - ha insistito il presidente della Camera - vuol dire farsi delle domande, e solo attraverso la curiosità, il mettere in dubbio costantemente le nostre conoscenze possiamo interrogarci su chi siamo e guardare con spirito critico a noi stessi e alla comunità sempre più ampia di cui facciamo parte. Avere confidenza con la lettura significa acquisire gli strumenti per comprendere la società che viaggia a un ritmo frenetico e non lascia spazio alla riflessione. Da lettori e cittadini abbiamo la responsabilità di mantenerci vigili e attenti, e di alimentare la nostra curiosità, di saper discernere ciò che è frutto di un progetto da ciò che risponde a logiche diverse, non accontentandoci di quello che troviamo a portata di mano, ma provando sempre a scoprire qualcosa di nuovo".

"Abbiamo la responsabilità di non dimenticarci dei libri, di difendere il valore dell`immaginazione, di affinare il nostro senso critico ma soprattutto abbiamo il diritto di prenderci il tempo per leggere e per riflettere", ha concluso.