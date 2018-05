Fico al Salone del libro: sostenere editori e lettura per tutti

Roma, 10 mag. - "Le statistiche ci mettono costantemente sotto gli occhi una realtà del mercato italiano in cui si produce sempre più e si legge sempre meno, ma iniziative come questa sono l`occasione per dimostrare che la passione per fare cultura resiste sempre". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, partecipando questa mattina al salone del libro di Torino.

"Se quello dell`editoria è un settore in cui le parole crisi e precarietà sono all`ordine del giorno, essere editori, oggi come da sempre, significa - ha aggiunto - avere coraggio, saper ascoltare e mettersi costantemente in discussione, perseguire un progetto che sappia interpretare le esigenze del mercato senza per questo essere soffocato dalle logiche del profitto. Fare libri significa trattare una materia eccezionale che ha bisogno di un aggiornamento costante in termini di tecnologia e di ricerca sulla qualità del contenuto, e richiede un lavoro di squadra che coinvolge diverse professionalità con la perizia e la dedizione dell`artigiano".

(Segue)