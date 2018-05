Governo, Polverini: Forza Italia non sarà spettatore passivo

Roma, 10 mag. - "Da Forza Italia né voti né veti al Governo con il M5S, ma non poteva essere certo un uomo lungimirante e generoso come Silvio Berlusconi ad intestarsi, peraltro senza colpe, il ritorno alle urne in estate degli italiani". Lo dichiara Renata Polverini, deputata di Forza Italia.

"Francamente - aggiunge - nutro forti dubbi sulla possibilità di trovare un'intesa politica tra partiti con programmi e interessi così poco convergenti e spero che la sintesi non sia trovata sul filo di quegli atteggiamenti e propositi xenofobi o antieuropei che, anche recentemente, lo stesso Grillo ha manifestato. Vedremo a chi andranno alcuni ministeri - da questo punto di vista, "chiave" -, per capire cosa ci dobbiamo attendere da questo inizio legislatura. Forza Italia non sarà comunque uno spettatore passivo di quanto accadrà nelle aule parlamentari ma difenderà ed incarnerà, con forza e dignità, quella grande area moderata e popolare del Paese che solo Silvio Berlusconi ha saputo e sa interpretare", conclude.