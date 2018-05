Ilva, botta e risposta su Twitter tra Calenda e la Fiom

Roma, 10 mag. - Botta e risposta sulla vertenza Ilva tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda e la Fiom. Dopo l'incontro con i sindacati al ministero di via Veneto che ha sancito il mancato accordo sulla proposta del governo per l'Ilva, lo scambio di vedute prosegue su Twetter. Per la Fiom "la proposta del governo sulla vertenza Ilva è irricevibile. La trattativa - spiega il sindacato in un tweet - non è mai entra nel merito ma nulla è comunque cambiato sull'occupazione. La Fiom non mette la firma su un accordo che prevede licenziamenti!".

Pronta la risposta del ministro: "Liberi di non firmare e di sostenere che non sono più legittimato. Ma non di dire cose non vere. Non solo neanche un licenziato ma garanzia del posto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori Ilva. Basta leggere i punti dell'accordo sul sito del Mise".