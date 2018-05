Milano, 10 mag. - A2A ha presentato un'offerta per gli asset nel solare di Rtr messi in vendita dal fondo Terra Firma. Lo ha confermato l'Ad, Valerio Camerano, nel corso della conference call sui conti trimestrali. "Sì, l'abbiamo presentata - ha detto - ora siamo fase nella quale siamo in attesa di sapere se l'offerta verrà selezionata per la short list", i cui tempi saranno "credo massimo un paio di settimane".