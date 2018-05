Boschi: ok a riparto 20 mln per sostegno a donne vittime violenza

Roma, 10 mag. - "Oggi in Conferenza Stato-Regioni abbiamo approvato il piano di riparto dei fondi destinati al potenziamento delle forme di assistenza alle donne vittime di violenza: 20 milioni di euro stanziati dal Dipartimento Pari Opportunità per rafforzare le strutture delle case rifugio e dei centri antiviolenza in tutta Italia nel 2018. Con un incremento rispetto all`anno scorso, le risorse permetteranno a molte donne di essere accompagnate nel momento più difficile del percorso di uscita da situazioni di violenza". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.

"Negli ultimi 4 anni - ricorda Boschi - i governi Pd hanno costantemente aumentato le risorse destinate alla lotta contro la violenza di genere e messo al centro delle proprie politiche l`educazione al rispetto, ma anche il sostegno alle vittime. Molto resta ancora da fare, ma lasciamo a chi avrà la responsabilità di governo risorse, un piano strategico nazionale e buone pratiche condivise con Regioni ed Enti Locali. Mi auguro che questo patrimonio di competenze ed esperienze sul territorio, nel mondo dell`associazionismo e di collaborazione tra le amministrazioni dello Stato non si disperda".