Albania guida i balcani occidentali in lotta a foreign fighters -3

Roma, 10 mag. - Questo difficile contesto sociale influenza soprattutto i giovani che si stanno creando un`identità e hanno bisogno di guardare con entusiasmo al futuro: per queste loro caratteristiche rappresentano un facile bersaglio per gli estremisti, che sono in grado di recrutarli promettendo loro qualcosa per cui vale la pena combattere.

"Questo è un momento storico per il paese in quanto la prospettiva europea rappresenta una narrazione incisiva e molto sentita, specialmente tra i giovani. Il 17 aprile, l`Albania ha ricevuto una chiara raccomandazione dalla Commissione Europea per avviare i negoziati con la UE. Siamo consapevoli che questi negoziati saranno un percorso estremamente difficile, ma siamo determinati a portarlo a termine" ha affermato il Vice Ministro Kuko "Questi negoziati per l`ingresso nell`Unione Europea rappresentano un segnale forte agli occhi della nostra popolazione, che guarderà al futuro con speranza e preferirà rimanere in Albania piuttosto che emigrare. Attraverso i negoziati, miglioreremo le nostre istituzioni e diventeremo più solidi, sviluppando una migliore cultura del lavoro; saremo concentrati al massimo in questo cammino e questo garantirà la stabilità del Paese."