Albania guida i balcani occidentali in lotta a foreign fighters -2

Roma, 10 mag. -

"L`Albania è stato il primo paese nella regione a sviluppare una strategia nazionale a largo raggio e un piano d`azione contro la radicalizzazione violenta" ha affermato il Vice Ministro Kuko "Da un punto di vista strategico, l`Albania ha elaborato un quadro per contrastare il terrorismo internazionale, intensificatosi specialmente dopo il 2001. Per la prima volta, nel 2004, il terrorismo è stato sistematicamente identificato come una minaccia per la sicurezza nazionale nella Strategia di Sicurezza Nazionale (SSN). Questa strategia è stata sostanzialmente rivista nel 2014, considerando il terrorismo non più solamente una minaccia internazionale ma anche interna. Da un punto di vista istituzionale, è stata istituita la Direzione Anti Terrorismo, all`interno della Polizia di Stato. Questa nuova sezione ha il compito di coordinare tutte le attività delle forze dell`ordine con le altre istituzioni, come per esempio il Centro d`Informazioni Nazionale, l`Agenzia per l`Intelligence della Difesa e l`Unità d`Intelligence Finanziaria, in modo da combattere al meglio il terrorismo e l`estremismo violento."

In questo contesto, lo sviluppo di un approccio preventivo, all`interno della Strategia Nazionale per la Lotta contro l`Estremismo Violento, è stato un passo molto importante.

"L`estremismo violento e le sue conseguenze, come ad esempio il fenomeno dei foreign fighters, di cui parliamo oggi, si diffondono in ambienti caratterizzati da scarsa sicurezza, sfiducia nelle autorità e in cui le comunità si sentono abbandonate e non vedono alcuna speranza nel loro futuro." ha aggiunto il Vice Ministro Kuko "Abbiamo collaborato con le amministrazioni locali, i comuni, le scuole, i cittadini e i giovani e insieme stiamo attuando meccanismi preventivi, poiché comprendiamo appieno che l`estremismo violento è un circolo vizioso che va interrotto."

