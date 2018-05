Albania guida i balcani occidentali in lotta a foreign fighters

Roma, 10 mag. - I Balcani occidentali ricoprono un ruolo cruciale nella lotta al terrorismo e in particolare ai foreign fighters, i quali rappresentano una delle maggiori minacce che i paesi europei si trovano ad affrontare. Questo è stato il tema centrale del discorso del Vice Ministro degli Interni albanese, Romina Kuko, durante la conferenza Osce contro il Terrorismo che sta avendo luogo a Roma oggi e domani. Il Vice Ministro ha anche sottolineato come la prospettiva dei negoziati per l`ingresso dell`Albania in Europa rappresenti un incentivo per il suo paese a continuare un percorso di crescita e miglioramento su più fronti.

Per far fronte alle sfide e ai problemi legati al ritorno dei Foreign Fighters, il governo albanese ha introdotto nuove misure e politiche. In media, un foreign fighter su nove ritorna nella sua terra d`origine. Le politiche albanesi sono tra le più avanzate e recenti e si inseriscono in un piano ben più allargato, che da anni il governo continua a sviluppare e ad aggiornare per affrontare al meglio i crescenti pericoli causati dal fenomeno del terrorismo internazionale.

