Bonafè (Pd): futuro passa da Ue, negarlo significa mentire

Roma, 10 mag. - "Credo sia doveroso ricordare, come ha fatto giustamente oggi anche il Presidente Mattarella, che parlare di Europa non significa parlare di un concetto astratto o peggio ancora di un soggetto ostile agli interessi dei singoli Stati. L'Europa è la casa di tutti noi e compito della politica è proprio far sì che la sua percezione esterna cambi. Partendo dal concetto indiscutibile che serve più Europa e non meno Europa e che è compito degli Stati membri farsi promotori di questo cambio di passo, nella consapevolezza che le sfide della globalizzazione e il vento sovranista che sta percorrendo tutto il vecchio Continente si combattono con azioni e politiche comuni, non procedendo in ordine sparso. Compattezza degli Stati e condivisione di obiettivi e strategie sono l'antidoto migliore a chi tenta di screditare l'Europa: il futuro passa da l'Ue, negarlo significa mentire". Lo dichiara l'europarlamentare del Pd, Simona Bonafè parlando a Fiesole alla conferenza "The State of the Union".