Prysmian, utile netto in calo in I trim ma alza target Ebitda

Roma, 10 mag. - Profitti in calo per Prysmian nel primo trimestre dell'anno mentre la società rivede al rialzo le guidance per la redditività operativa sull'intero esercizio. Nel primo trimestre l'utile netto scende a 28 milioni con una contrazione del 24% sull'analogo periodo del 2017.

I ricavi aumentano dell'1,6% a 1,87 miliardi mentre l'Ebitda migliora del 4,9% a 136 milioni.

"Il primo trimestre 2018 segna un più deciso ritorno alla crescita dei ricavi, sulla spinta, in particolare, del phasing favorevole nell`esecuzione di progetti sottomarini, della domanda sostenuta nell`Alta Tensione Terrestre e della crescita del comparto industrial", commenta l`amministratore delegato Valerio Battista.

"Si conferma il trend positivo del Telecom, con la domanda di cavi ottici in crescita a livello mondiale. Le prospettive di mercato sono sostanzialmente positive per i due segmenti strategici per il Gruppo: i cavi e sistemi sottomarini, dove prevediamo un`intensificazione delle attività di tendering nel secondo semestre e il Telecom, con la conferma degli elevati livelli di domanda di cavi ottici per la realizzazione di nuove reti a banda larga, soprattutto in Francia con il progetto Très Haut Débit. Sulla base di tali assunzioni e considerando l`attuale perimetro di business della società, siamo in grado di comunicare anche per il 2018 obiettivi di redditività in rialzo, con un EBITDA Rettificato nel range di 730-770 milioni", conclude Battista.