Roma, 10 mag. - Sinwar ha sottolineato che Israele non ha mai definito specificamente i suoi confini. "Qual è il problema con centinaia di migliaia di sfondare una recinzione che non è un confine?" si è domandato esprimendo l'auspicio che Israele non avrebbe sparato contro quelle che ha chiamato proteste "pacifiche".

Cinquantadue palestinesi sono stati uccisi dal fuoco di soldati israeliani da quando le proteste e gli scontri sono iniziati lo scorso 30 marzo.