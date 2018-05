Hamas invita palestinesi a violare venerdì confini Gaza-Israele

Roma, 10 mag. - Il movimento islamsita Hamas ha sollecitato migliaia di palestinesi della Striscia di Gaza a violare la recinzione alla frontiera dell'enclave con lo Stato di Israele; un appello che arriva in coincidenza con il trasferimento a Gerusalemme dell'ambasciata degli Stati Uniti in programma per la prossima settimana.

Nel suo primo importante briefing ai media internazionali da quando è diventato capo di Hamas a Gaza nel 2017, Yahya Sinwar ha suggerito che vorrebbe vedere migliaia di palestinesi entrare in Israele in proseguimento dei venerdì di proteste che vanno in scena da più di un mese.(Segue)