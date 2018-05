Acea lavora per avvio progettazione raddoppio Peschiera nel 2018

Roma, 10 mag. - "Stiamo lavorando sull'iter autorizzativo per anticipare al 2018 i lavori di progettazione. Non è ancora chiaro il contributo pubblico e quello in capo agli investimenti di Acea, certamente avrà sulla società un impatto positivo ma non ancora quantificabile". Lo ha detto Giuseppe Gola, Cfo di Acea, nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre della multiutility romana, rispondendo a una domanda sul raddoppio dell'acquedotto del Peschiera.

L'acquedotto del Peschiera è una delle principali arterie di approvvigionamento idrico della Capitale.