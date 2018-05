Fisco, Tesoro: nuove partite Iva in calo, primo trimestre... -2

Roma, 10 mag. - Nel primo trimestre, spiega il Tesoro, in base alla natura giuridica il 72,7% delle nuove partite Iva è stato aperto dalle persone fisiche, il 22% dalle società di capitali e il 4,6% dalle società di persone. La percentuale dei 'non residenti' e 'altre forme giuridiche' è pari allo 0,7%. Rispetto a gennaio-marzo del 2017, c'è un calo degli avviamenti per le persone fisiche (-2,6%) e per le società di persone (-11%) e un aumento del 3,6% per le società di capitali.

Il 44,3% delle nuove partite Iva è al Nord, il 21,7% al Centro e il 34% al Sud e isole. Rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, c'è un "apprezzabile incremento di avviamenti in Abruzzo (+12,7%), più contenuto nella provincia autonomia di Bolzano (+5,6%) e in Lombardia (+2,4%), mentre in Basilicata (-23%), Calabria (-19,1%) e Sardegna (-16,6%) c'è un calo di aperture".

Il commercio continua a segnare "il maggior numero di avviamenti (19% del totale), seguito dalle attività professionali (18,3%) e dall'agricoltura (9,7%)". Rispetto al primo trimestre del 2017, tra i settori principali i maggiori aumenti sono nell'istruzione (+14,9%), nei servizi d'informazione (+8%) e nella sanità (+5,2%). Le flessioni più significative interessano invece l'agricoltura (-13,4%), il commercio (-6,4%) e il trasporto e magazzinaggio (-4,8%).

Per le persone fisiche, aggiunge il ministero dell'economia, la ripartizione per sesso "mostra un leggero aumento della quota femminile, ora pari a circa il 39% del totale". Il 48,3% degli avviamenti è relativo ai giovani fino a 35 anni e il 32,4% a persone tra 36 e 50 anni. Rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, tutte le classi di età segnano cali di aperture: la più consistente nella fascia 36-50 anni (-4,1%). Il 14,2% di quelli che nel primo trimestre hanno aperto una partita Iva è nato all'estero.