Gelmini: no fiducia a Lega-M5s, valuteremo singoli provvedimenti

Roma, 10 mag. - "Forza Italia, con il suo leader Silvio Berlusconi, ha fatto una scelta di responsabilità per superare la fase di stallo. Noi non voteremo la fiducia al futuro governo Lega-Movimento 5 stelle, ma valuteremo di volta in volta i provvedimenti che arriveranno in Parlamento". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.

"La soluzione migliore, lo abbiamo ripetuto in più d`una occasione, sarebbe stata un esecutivo politico guidato dal centrodestra unito. Non essendo stato possibile percorrere questa strada abbiamo agito, ancora una volta, solo per il bene del Paese. Un ritorno alle urne, a pochi mesi dal 4 marzo, sarebbe stato una calamità per le famiglie e per le imprese italiane", ha concluso.