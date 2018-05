Governo, Cisl: dare risposte a priorità lavoro e coesione

Roma, 10 mag. - "Come dimostrano i dati Istat sulla produzione industriale, pure in un contesto di innegabile difficoltà, il tessuto produttivo esprime segnali di importante vitalità. Tendenza che non va dissipata, ma va invece incoraggiata con misure stimolo al capitale e al lavoro produttivo. Per scongiurare l'ennesimo giro di altalena e agganciare una crescita vera, sostenuta e duratura serve subito un Governo che dia risposte all'altezza, agendo in modo partecipato su nodi sedimentati e strutturali". Così Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.

"Serve subito un esecutivo che sappia muoversi sul terreno del realismo verso obiettivi strategici comuni che si chiamano investimenti produttivi, occupazione, riforma fiscale, sostegno alla famiglia, coesione territoriale e democrazia economica - aggiunge - la bussola va orientata su provvedimenti capaci di dare risposte di convergenza e integrazione, risposte da cercare in un campo di azione comune alle istituzioni, alle imprese e al sindacato. Questa l'unica via per dar vita a riforme eque e durature: la politica deve dare segni di responsabilità".