UniCredit, Mustier: Investitori attivisti? Importante ascoltare tutti gli azionisti

Milano, 10 mag. - "Gli investitori, non facciamo differenza tra investitori attivisti e non. E' importante ascoltare tutti gli azionisti". Lo ha dichiarato l'Ad di UniCredit, Jean Pierre Mustier, commentando in generale il crescente attivismo di alcuni fondi d'investimento registrato negli ultimi tempi su società quotate in piazza Affari.

"E' parte del lavoro del il management e del board di ascoltare e confrontarsi tutti gli azionisti su business, governace e strategie future", ha insistito Mustier.