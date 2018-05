Mediobanca, Mustier: non vediamo l'ora che il titolo salga ancora

Milano, 10 mag. - Il gruppo UniCredit sostiene il management di Mediobanca, di cui è il maggiore azionista, confermando che la partecipazione detenuta in piazzetta Cuccia è di tipo finanziario. Lo ha ribadito l'Ad del gruppo, Jean Pierre Mustier, nella conferenza stampa sui risultati del primo trimestre 2018. "Riaffermo quanto detto nel trimestre precedente. Mediobanca è un investimento finanziario e ciò che è importante è che performa molto bene. Sosteniamo il management e non vediamo l`ora che le azioni abbiano una performance ancora migliore", ha dichiarato.

In occasione della conferenza stampa sull'ultimo trimestre del 2017, Mustier aveva detto che UniCredit è contenta di essere il primo azionista di Mediobanca, ma se il prezzo delle azioni salirà valuterà una revisione della propria posizione. Mustier, infine, non ha commentato le ultime vicende del gruppo guidato dal secondo azionista di Mediobanca, Vincente Bollorè (da inchiesta per corruzione in Africa allo scontro da Vivendi perso con Elliot sulla governance di Telecom) e alla domanda se queste potrebbero accelerare o scioglimento del patto di sindacato di piazzetta Cuccia, ha commentato: "non commentiamo su clienti e controparti".