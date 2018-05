Petrolio sale e l'euro cala, freno su crescita e rompicapo Bce -2

Roma, 10 mag. - In un recente intervento Peter Praet, componente del Comitato esecutivo della Bce che ha anche le delega equivalente a capo economista, ha chiarito che sarà sulla base dei dati che l'istituzione valuterà se si saranno verificati i criteri necessari ad innescare la strategia di uscita dal meccanismo di nuovi acquisti di titoli finanziari (il Qe).

Il problema è che se da un lato il tandem caro petrolio e euro in calo ha effetti potenzialmente depressivi sulla crescita, dall'altro ha un effetto diametralmente opposto sulla bassa inflazione: perché crea pressioni al rialzo sui prezzi dell'energia, accentuati dal fatto che il petrolio si paga in dollari. E l'obiettivo istituzionale della Bce non riguarda la crescita economica ma il controllo dell'inflazione, che si punta ad avere stabile poco sotto il 2 per cento. Il massiccio programma di stimoli e tassi bassi formalmente è giustificato proprio con l'esigenza di rianimare il caro vita e favorire un suo stabile ritorno a valori ritenuti accettabili.

Insomma la Bce ha di fronte un possibile rompicapo che complica ulteriormente l'analisi del quadro. Domani Draghi interverrà nel pomeriggio durante un convegno sull'Europa a Firenze. Oggi nel bollettino economico l'istituzione ha scritto che l'economia dell'area euro "resta solida" nonostante il rallentamento, ma ha aggiunto che i rischi globali sono aumentati e che bisogna seguire attentamente l'andamento dei cambi valutari. "Nel complesso - si legge - permane la necessità di un ampio grado di stimolo monetario affinché le spinte inflazionistiche di fondo continuino ad accumularsi".

Mercoledì 16 maggio si terrà un Consiglio direttivo non operativo, mentre la prossima riunione con possibili decisioni si svolgerà il 13 e 14 giugno, in trasferta a Riga. A quel punto verranno anche aggiornate le previsioni su crescita e inflazione dei tecnici della Bce. Ma data la complessità delle analisi da effettuare il direttorio potrebbe attendere la riunione successiva, il 25 e 26 luglio alla sede istituzionale di Francoforte, prima di svelare i suoi piani sul da farsi dopo settembre. Attualmente è in quel mese, infatti, che è previsto scadere il piano di acquisti netti di titoli pubblici e privati.