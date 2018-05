Petrolio sale e l'euro cala, freno su crescita e rompicapo Bce

Roma, 10 mag. - Petrolio che rincara e euro che si deprezza: un combinato disposto che rischia di creare un ulteriore effetto frenante su una crescita economica già in netto rallentamento nel primo trimestre. Ma lo scenario potrebbe rappresentare anche anche un possibile rompicapo per la Bce.

In poco meno di un mese, dallo scorso 18 aprile ad oggi, l'euro è passato da quota 1,24 circa sul dollaro ad appena 1,19-1,18, un calo del 4 per cento. E nel frattempo il barile di oro nero è rincarato di circa 10 dollari: se il 6 aprile scorso il Brent si attestava attorno ai 67 dollari, oggi è arrivato a sfiorare quota 78. Il Wti è passato da 62 a 71 dollari.

Il tutto mentre il primo trimestre si è chiuso con una crescita economica in frenata allo 0,4 per cento nell'Unione valutaria, rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte del più 0,7 per cento segnato dal Pil nell'ultimo trimestre 2017.

I dati sono stati forniti da Eurostat con una stima preliminare il 2 maggio scorso e martedì prossimo saranno oggetto di una primo aggiornamento. Ma al di là delle revisioni, sempre possibili, questa dinamica di moderazione ha trovato conferme anche nei risultati delle indagini congiunturali sull'attività delle imprese e nella debolezza degli indicatori su produzione e ordini dell'industria.

Questo scenario verrà attentamente soppesato anche dalla Bce, il cui presidente Mario Draghi al termine del passato direttorio ha detto chiaro e tondo che bisogna carpire esattamente quale sia la natura del rallentamento del primo trimestre, se transitoria o permanente, se legata a fattori temporanei o più strutturali, prima di assumere decisioni sulla futura rotta della politica monetaria.(Segue)