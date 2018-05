Ebola in R.D. Congo: équipe MSF sul posto per valutare i bisogni -2

Roma, 10 mag. - "Medici Senza Frontiere ha già lavorato in passato al fianco delle autorità congolesi per prendersi cura di pazienti affetti da Ebola e contenere le epidemie", dichiara Julien Raickman, capomissione di MSF nella Repubblica Democratica del Congo. "In questo momento a Bikoro è al lavoro un`équipe specializzata di MSF composta da medici, operatori esperti in igiene e potabilizzazione dell`acqua, promotori della salute, logisti e un epidemiologo. L`équipe sta lavorando con le autorità nazionali e altre organizzazioni internazionali per valutare la situazione e garantire che l'epidemia sia contenuta".

MSF adatterà la propria risposta in base ai bisogni che emergeranno.