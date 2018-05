Pushkin di Mosca: per mondiali calcio mostra evento su Avanguardia

Mosca, 10 mag. - La Russia ospita la Coppa del mondo di calcio del 2018 e il Museo di Belle Arti di Pushkin presenta la mostra "Rodchenko e Stepanova. Calcio". Una "piccola ma illuminante" mostra, con 9 dipinti, opere grafiche e fotografie sul tema del calcio e dello sport sotto la firma Rodchenko-Stepanova.

Secondo Marina Loshak, direttore del Pushkin, "Il museo pur rimanendo fedele alle tradizioni, è sempre al passo con i tempi e segue sia gli eventi attuali che il futuro. Non potevamo perdere l'occasione di riconoscere un evento così importante come la Coppa del Mondo: a giugno apriremo questa piccola ma illuminante esposizione di opere di Alexander Rodchenko e Varvara Stepanova dedicate al calcio. Non c'è nessuno migliore di questi rivoluzionari artisti per presentare l'unione museo-sport".

Alexander Rodchenko e Varvara Stepanova, legati dall'arte e dalla vita, si incontrarono per la prima volta nel 1914 e vissero e lavorarono insieme per più di 40 anni. Maestri dell'avanguardia russa e fondatori del costruttivismo, parteciparono a significative mostre e i movimenti artistici del loro tempo, aiutando le giovani generazioni a plasmare la nuova visione dell'arte.

Il tema dello sport e della forma fisica è stato uno dei punti più luminosi dell'eredità artistica di Alexander Rodchenko e Varvara Stepanova, che divennero sostenitori del "culto dell'atletismo" nelle loro opere dalla fine degli anni '20 agli inizi degli anni '40.