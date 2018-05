Skripal, Lavrov: Londra con Opac ha agito in modo "scorretto"

Mosca, 10 mag. - Londra nel coinvolgimento dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) nel caso Skripal ha agito in modo "scorretto". Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo i colloqui con il suo omologo tedesco Haiko Maas ha dichiarato che è "un fatto" che "gli inglesi non hanno trattato l'Opac in modo molto corretto".

Secondo lui, Mosca ritiene che Londra abbia invitato gli esperti "solo per confermare che la sostanza, usata per le analisi, è la stessa sostanza che è stata identificata dagli inglesi".

Nella città inglese di Salisbury, il 4 marzo, l'ex colonnello della GRU Sergei Skripal, condannato per spionaggio a favore della Gran Bretagna, e sua figlia Yulia sono stati avvelenati, provocando un grande scandalo internazionale. Londra sostiene che lo stato russo è coinvolto nell'avvelenamento, con la sostanza A234, Mosca lo nega categoricamente.