Governo, in corso riunione tecnici M5S-Lega a Montecitorio

Roma, 10 mag. - È in corso al palazzo dei gruppi di Montecitorio la riunione dei tecnici M5S e Lega dei diversi settori per stendere le basi del contratto di governo. L'incontro si svolge nella sala Siani, la stanza Di Luigi Di Maio ma il leader pentastellato non è presente. Assente anche Matteo Salvini. Per il Carroccio coordina il presidente del gruppo Giancarlo Giorgetti e sono presenti Roberto Calderoli e Claudio Borghi. Mentre per il M5S ci sono Alfonso Bonafede, Laura Castelli, Vincenzo Spadafora.