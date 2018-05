Attacco in Siria, Bahrain difende "diritto Israele a difendersi"

Roma, 10 mag. - Il Bahrain, pase del Golfo e stretto alleato dell'Arabia Saudita, ha dichiarato oggi che Israele ha "il diritto di difendersi" in seguito alla rappresaglia israeliana contro obiettivi presentati come iraniani in Siria.

"Ogni stato, incluso Israele, ha il diritto di difendersi distruggendo le fonti di pericolo", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri del Bahrein Sheikh Khaled bin Ahmed Al-Khalifa.

Il Bahrain è uno degli stati del Golfo Arabo particolarmente ostile all'Iran.