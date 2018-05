Il libico Belhaj "grato per le corraggiose" scuse di Londra

Roma, 10 mag. - L'ex oppositore libico del regime del colonnello Muammar Gheddafi si è detto "grato" al governo di Londra per le sue "coraggiose" scuse per aver contribuito alla sua cattura da parte della Cia e alla consegna a Tripoli all'epoca del defunto dittatore.

"Esprimo la mia gratitudine per questa mossa coraggiosa fatta dal primo ministro britannico (Theresa) May e dal procuratore generale" Jeremy Wright, ha detto Belhaj in una conferenza stampa a Istanbul. "Queste scuse sono accettate e mettono fine a anni di sofferenza", ha aggiunto.

"A nome del governo di Sua Maestà, mi scuso senza riserve", ha dichiarato stamane May in una lettera letta in Parlamento dal procuratore generale Jeremy Wright e rivolta a Belhaj e a sua moglie. I due furono catturati nel 2004 in Thailandia poi trasferiti in Libia dove furono torturati nella famigerata prigione di Abu Selim.