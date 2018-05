Usa condannano "provocazione" Iran:'Israele ha diritto di difesa'

New York, 10 mag. - "Gli Stati Uniti condannano gli attacchi missilistici provocatori del regime iraniano dalla Siria contro cittadini israeliani e sosteniamo con forza il diritto di Israele ad agire per difendersi". È quanto scritto in un comunicato della Casa Bianca, dopo che l'Iran ha sparato decine di missili contro le posizioni israeliane sulle Alture del Golan.

"Lo schieramento di missili offensivi e di sistemi missilistici del regime iraniano in Siria contro Israele è uno sviluppo inaccettabile e altamente pericoloso per l'intero Medio Oriente". Le Guardie rivoluzionarie iraniane, si legge ancora, "si assumeranno la responsabilità per le conseguenze delle loro azioni sconsiderate". L'aviazione israeliana ha poi risposto con raid su "decine di postazioni" iraniane, anche "in profondità" nel territorio siriano.