Trump accoglie da eroi i tre americani liberati... -3

New York, 10 mag. - La Corea del Nord ha spesso usato dei detenuti come moneta di scambio, ma Trump ha assicurato che non farà alcun passo indietro sulle sanzioni, se Kim non abbandonerà il suo programma nucleare e non rinuncerà alle sue armi nucleari. "Speriamo che tutti si risolverà ai più alti livelli" ha dichiarato Trump. "È stata una grande cosa, molto importante per me e penso davvero che abbiamo un'ottima chance di fare qualcosa di molto significativo".

Ora, nessun cittadino statunitense risulta essere in un carcere nordcoreano. L'accoglienza da eroi, le luci, i giornalisti e la grande bandiera statunitense sulla pista stridono con il ricordo, undici mesi fa, del rientro negli Stati Uniti di Otto Warmbier, lo studente di 22 anni che la Corea del Nord ha tenuto in carcere per oltre un anno, per poi consentire il suo ritorno a casa quando ormai era in stato di coma, e deceduto cinque giorni dopo il ritorno a casa.