Trump accoglie da eroi i tre americani liberati... -2

New York, 10 mag. - C'erano, ad attenderli, decine di reporter, per documentare il momento forse più alto della presidenza Trump, in una fase in cui alla Casa Bianca arrivano le critiche di quasi tutto il mondo per la decisione di abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano. D'altra parte, il rilascio dei tre cittadini statunitensi è un ottimo segnale in vista dell'incontro tra il presidente Trump e il leader nordcoreano che si terrà nelle prossime settimane, probabilmente a Singapore, anche se non c'è ancora stata una comunicazione ufficiale; Pompeo ha detto che il vertice durerà un giorno, ma potrebbe essere esteso a due.

Il nuovo segretario di Stato è certamente un protagonista di questo difficile avvicinamento tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo scorso mese, quando era ancora il direttore della Cia, era andato a Pyongyang in gran segreto per incontrare il leader Kim; questa volta, ha trascorso 13 ore nella capitale nordcoreana per preparare il vertice tra Trump e Kim, ha parlato con il leader supremo nordcoreano per 90 minuti e ha portato i tre statunitensi appena liberati in una base militare statunitense in Giappone, dove poi sono stati trasferiti su un altro aereo dove potessero avere un'adeguata assistenza medica durante il viaggio verso gli Stati Uniti; dai primi esami, comunque, i tre ex detenuti - in carcere per spionaggio, atti ostili contro la Corea del Nord e furto di segreti statali - appaiono in buona salute. (segue)