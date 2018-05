Trump accoglie da eroi i tre americani liberati, ringrazia Kim

New York, 10 mag. - Il presidente Donald Trump ha accolto alla base militare di Andrews, non lontana da Washington, i tre cittadini statunitensi - Kim Hak-song, Tony Kim e Kim Dong-chul - liberati dalla Corea del Nord, dopo oltre un anno di prigione. L'aereo è atterrato alle 2:42 locali (le 8:42 in Italia).

Trump, insieme alla moglie Melania, è salito a bordo dell'aereo alle 2:54, mentre il vicepresidente Mike Pence, insieme alla moglie Karen e al segretario di Stato, Mike Pompeo - che li aveva preceduti con un altro aereo - attendevano in fondo alle scalette. Cinque minuti dopo, l'uscita trionfale di Trump insieme ai tre ex detenuti, che tenevano le braccia alzate in segno di vittoria. "È davvero una grande notte per queste tre persone speciali" ha detto il presidente, che ha poi ringraziato il leader nordcoreano, Kim Jong Un: "Lo ringrazio [...] Apprezziamo davvero molto che abbia consentito il rilascio prima dell'incontro". (segue)