Mosca: l'accordo sul nucleare iraniano "non può essere rivisto"

Mosca, 10 mag. - L'accordo sul nucleare iraniano "non può essere rivisto", secondo la Russia. L'abolizione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'Iran nel quadro del Piano d'azione congiunto globale (PACG), o più in generale l'accordo sul nucleare iraniano, non può essere oggetto di revisione nonostante gli appelli degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov lo ha detto ai colloqui con la sua controparte tedesca Heiko Maas a Mosca.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti non faranno più parte del Piano d'azione congiunto globale e hanno promesso di reimporre il più alto livello di sanzioni economiche contro l'Iran, in risposta allo sviluppo del programma nucleare di Teheran.

"Parlando delle sanzioni unilaterali degli Stati Uniti, non potremmo farci nulla, tuttavia non si applicano alla revoca delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perché questa decisione non può essere rivisita", ha detto Lavrov in seguito .