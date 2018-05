Ilva, Colombini (Cisl): Calenda sarebbe dovuto rimanere al tavolo

Roma, 10 mag. - "La trattativa su Ilva è saltata: il paese ha perso un`occasione per rilanciare un`idea di acciaio che tenga conto anche delle questioni ambientali, soprattutto a Taranto". Lo dichiara alla fine dell`incontro di oggi al Mise il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini.

"Con il blocco dell` accordo di oggi, in riferimento al quale sono prevalsi ancora una volta certi personalismi piuttosto che il merito dell`accordo stesso - continua Colombini - il rischio è che non si dia più alcuna prospettiva ai 14 mila lavoratori e soprattutto a quelli dell`indotto. Nell`ipotesi di accordo c`è ancora la riconferma del piano industriale ed ambientale dove verranno investiti nel prossimo anno 2 miliardi e 400 milioni di euro e questa è una cosa molto positiva. Credo che il Ministro Calenda sarebbe dovuto rimanere al tavolo, verificare tutte le possibilità per un`intesa e le richieste fatte a livello unitario dal sindacato confederale: questa era, infatti, la materia su cui discutere e non rompere perché soltanto il tavolo può permettere di dare una garanzia ai lavoratori, ai temi ambientali, alla presenza di un acciaio italiano capace di competere con quello cinese e mondiale. Oggi - conclude - abbiamo perso un`occasione, una vera opportunità che dovremo riprendere con il governo che verrà nella speranza che il nuovo ministro non sia per la chiusura dell`Ilva ma per la verifica di tutte le opportunità per dare garanzie ambientali, produttive ai lavoratori di Taranto e di Genova".