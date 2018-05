Governo, Marin (Fi): Berlusconi statista, ora a qualcuno tocca fare

Roma, 10 mag. - "Il presidente Berlusconi ancora una volta si è comportato da statista e con il suo consueto senso di responsabilità ha scelto il bene dell'Italia. Perché Berlusconi prima di tutto ha pensato agli Italiani. Berlusconi scegliendo la responsabilità, volando alto ha, tra l'altro, spazzato via dalle trattative tra partiti veti e offese che non appartengono alla nostra cultura ma sono invece di chi per carenza di idee ha bisogno di trasformare l'avversario politico in nemico. E così facendo ha tolto a qualcuno anche gli ultimi alibi". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.

"Ora tocca - aggiunge - mettersi al lavoro. Ora a qualcuno tocca fare. E se per caso quel qualcuno commettesse l'errore di confondere il senso di responsabilità di Berlusconi e di Forza Italia con una sorta di debolezza sarà costretto a ricredersi presto. Perché noi mai come ora siamo determinati a batterci per il bene degli Italiani e per i nostri valori moderati, liberali, cattolici, riformatori. Orgogliosi della nostra storia e di quello che siamo", conclde.