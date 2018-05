Acri: Brandstaetter eletto vicepresidente per le banche

Roma, 10 mag. - Gerhard Brandstaetter è il nuovo vicepresidente dell'Acri per le banche. Lo comunica l'associazione delle fondazioni dopo che il comitato delle società bancarie "ha eletto all'unanimità Brandstaetter, presidente della Cassa di risparmio di Bolzano, vicepresidente dell'Acri, in rappresentanza delle banche associate". Brandstaetter subentra a Giuseppe Ghisolfi, che ha concluso il suo mandato di presidente della Cassa di risparmio di Fossano.

"Sono onorato - ha detto Brandstaetter - dell'incarico che il comitato società bancarie all'unanimità ha voluto assegnarmi. L'Acri, con le fondazioni e le banche a essa associate, esprime valori di fondamentale importanza per il sostegno alla vita sociale, culturale ed economica del paese e dei territori. Sono valori che vanno salvaguardati, aiutando le nostre banche a sostanziarli quotidianamente in termini di eticità, efficienza ed efficacia dell'operare; intendo impegnarmi con entusiasmo per questo obiettivo".

Brandstaetter si affianca al presidente Giuseppe Guzzetti (presidente della fondazione Cariplo) e agli altri tre vicepresidenti: Matteo Melley, presidente della fondazione Cassa di risparmio della Spezia; Francesco Profumo, presidente della Compagnia San Paolo; Umberto Tombari, presidente della fondazione Cassa di risparmio di Firenze.