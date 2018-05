Siria,Germania: "grande preoccupazione" per scontri Iran-Israele

Mosca, 10 mag. - Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha esortato ad evitare un'ulteriore escalation della situazione in Medio Oriente dopo gli scontri tra Iran e Israele.

All'inizio della giornata, le Forze di Difesa Israeliane hanno detto che i loro aerei hanno preso di mira le posizioni iraniane in Siria durante la notte, sparando dozzine di missili in territorio siriano in risposta agli attacchi iraniani.

"Stiamo osservando questo con grande preoccupazione, seguendo le notizie dei razzi iraniani contro le posizioni israeliane. Questa è una provocazione, che condanniamo fermamente. Israele ha il diritto di difendersi. Tuttavia, la cosa più importante è evitare un'ulteriore escalation, questo ha fatto parte della nostra conversazione di oggi", ha detto Maas dopo i colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.