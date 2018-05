Mosca:faremo sì che sanzioni Usa non distruggano accordo nucleare

Mosca, 10 mag. - Mosca cercherà di assicurare che le sanzioni statunitensi contro l'Iran non distruggano l`accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dopo i colloqui con il suo omologo tedesco Heiko Maas.

"Cercheremo, ovviamente, di garantire che non si distrugga, questo è il nostro obiettivo comune, lo abbiamo confermato oggi, in secondo luogo, cercheremo di garantire che non vi sia alcuna influenza extraterritoriale su altri partner della Repubblica islamica di Iran", ha detto Lavrov.