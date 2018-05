Cementir torna in utile nel primo trimestre a 7,2 milioni

Roma, 10 mag. - Cementir chiude il primo trimestre con un ritorno all'utile, registrando un risultato ante imposte di periodo di 7,2 milioni, rispetto a una perdita di 6,2 milioni di euro dei primi tre mesi dello scorso anno.

In calo i ricavi, attestati a 242,3 milioni, contro i 279,9 milioni di euro nel primo trimestre 2017. Bene il Margine operativo lordo a 24,1 milioni di euro (23 milioni di euro nel primo trimestre 2017).

L'Indebitamento finanziario netto si attesta a 387,1 milioni di euro (536,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2017).

Approvato anche il Piano Industriale 2018-2020 del Gruppo che prevede ricavi pari a circa 1,34 miliardi di euro, un Margine operativo lordo di circa 270 milioni e un Indebitamento finanziario netto a circa 50 milioni di euro a fine 2020.

"Il primo trimestre 2018 - ha commentato il presidente Francesco Caltagirone Jr. - presenta un margine operativo lordo ed un risultato operativo in aumento rispetto a quanto consuntivato nel primo trimestre 2017. L`uscita dal perimetro del Gruppo Cementir Italia, insieme al miglioramento in Turchia e Cina hanno permesso di compensare il peggioramento dei risultati in Egitto per il coprifuoco introdotto nel mese di febbraio, gli effetti delle rigide condizioni climatiche nei Paesi scandinavi e del minor numero di giorni lavorativi per l`anticipo delle festività pasquali con minori risultati in Norvegia e, in misura minore, in Belgio, Danimarca, Svezia e Malesia".