Lombardia: presegue crescita produzione industriale, I trim +1,1%

Milano, 10 mag. - Prosegue la crescita della produzione industriale lombarda nel primo trimestre 2018, con un incremento congiunturale dell'1,1%. Su base annua la produzione aumenta del 3,6%, in linea con la variazione media del 2017 (+3,7%). Ancora in crescita gli ordini esteri (+1% la variazione congiunturale), mentre restano invariati gli ordini dall'interno.

Il fatturato è ancora positivo, ma la crescita è contenuta (+0,2% congiunturale). Anche l'artigianato consegue un risultato positivo, con un incremento congiunturale dei livelli produttivi dello 0,2% e una variazione tendenziale del +2,2%, ancora vicina alla crescita media annua dello scorso anno (+2,6%). In questo contesto l'occupazione, che reagisce in ritardo rispetto alle dinamiche produttive, presenta i primi segnali di recupero con tutti gli indicatori significativamente positivi.

Le aspettative per il prossimo trimestre per la domanda sia interna che estera sono in miglioramento per l'industria, mentre le aspettative per l'occupazione e la produzione flettono leggermente pur rimanendo in territorio positivo. Gli imprenditori artigiani sono meno ottimisti per il prossimo trimestre sull'andamento della produzione, con aspettative in peggioramento. Rimangono ottimisti, invece, relativamente a domanda ed occupazione.

"In Lombardia la ripresa continua in modo sostenuto e i dati presentati oggi in Unioncamere confermano quanto Confindustria Lombardia aveva percepito sottotraccia tra le proprie associate: le imprese lombarde sono passate dal resistere al reagire. È fondamentale, in questo momento, non vanificare gli sforzi fatti per la crescita e dare al più presto una guida al Paese, senza perdere ulteriore tempo. Comprendiamo i tempi fisiologici della politica, diversi da quelli delle imprese, ma i dossier europei sui fondi di coesione e sulle politiche di bilancio devono essere presidiati dal sistema Italia compatto: attori economici, istituzioni regionali e nazionali", ha dichiarato il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti.