Torino, 10 mag. - "Stiamo ovviamente seguendo, è sempre stato detto dal Movimento 5 Stelle che ci saremmo mossi per dare un governo a questo Paese, siamo in attesa fiduciosi. Credo che un Governo al Paese serva, ovviamente speriamo che ci siano alcuni dei nostri punti, come non ho modo di dubitare, al centro del contratto. Sono fiduciosa nei confronti del lavoro che sta facendo Luigi" (Di Maio - ndr). Così la sindaca cinquestelle di Torino, Chiara Appendino.