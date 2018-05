Grimoldi: affidare ministero autonomie e riforme alla Lega

Roma, 10 mag. - "La coalizione di centrodestra, che ben governa in Lombardia e in altre Regioni e ben governa in migliaia di enti locali esce rafforzata da questo passaggio: un grazie agli alleati di Forza Italia per aver sbloccato lo stallo, dimostrando responsabilità verso il Paese e i cittadini. Adesso una delle priorità del nuovo Governo dovrà essere il completamento del percorso per attribuire maggiori forme di autonomia a quelle Regioni, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno già attivato la trattativa, con il precedente Governo, e per quelle come la Liguria o altre che hanno annunciato di voler seguire questo percorso. In questo senso concordo pienamente con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha auspicato l'istituzione di un dicastero per le Autonomie e le Riforme Istituzionali da affidare ad un ministro leghista". Lo afferma Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega