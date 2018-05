Mattarella a Fiesole, ricercatore Ue lo insulta: identificato

Roma, 10 mag. - Si è affacciato dalla finestra del suo ufficio e ha esposto il dito medio contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stava passando sotto ma che, essendo di spalle, non si sarebbe accorto di nulla. Protagonista del gesto un ricercatore olandese di 33 anniregolarmente accreditato negli uffici della Ue.

L'episodio è accaduto al termine della visita del Capo dello Stato a Villa Salviati, sede degli Archivi storici dell'Unione europea nell'ambito di una mattinata trascorsa dal Capo dello Stato all'Istituto universitario europeo di Fiesole per il convegno The State of the Union. Il ricercatore è stato raggiunto dagli agenti di polizia e identificato.