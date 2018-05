Governo, Rizzotti (Fi): Berlusconi ha agito da grande statista

Roma, 10 mag. - "Ancora una volta il presidente Berlusconi, da autentico statista, ha impresso una svolta allo stallo politico che stava diventando pericoloso per il Paese. L'eventuale nascita di un governo M5S-Lega non ci attrae e infatti non lo appoggeremo, valuteremo di volta in volta i provvedimenti e ci regoleremo di conseguenza a seconda della corrispondenza degli stessi alle nostre idee e ai nostri programmi. Berlusconi ha saputo evitare sia una crisi che sarebbe sfociata in elezioni anticipate da svolgersi in luglio sia la rottura dell'alleanza di centrodestra che resta in piedi. Noi di Forza Italia staremo attenti, vigili osservando con la massima attenzione l'azione del nascente governo nell'interesse dei cittadini". Lo dichiara in una nota Maria Rizzotti, senatrice di Forza Italia.