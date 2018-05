Martina: altro che pop corn, prepariamo l`alternativa

Roma, 10 mag. - "Il Pd e le forze di centrosinistra devono prepararsi e passare presto dalla (giusta) preoccupazione alla sfida. Alla proposta alternativa. Altro che 'stare a guardare con i pop corn in mano'. Non scherziamo. Dobbiamo metterci presto al lavoro nella società, con ascolto e capacità di proposta. Tornare a mettere radici forti nei luoghi reali della vita delle persone. Senza accettare il loro terreno di propaganda, ma costruendo il nostro nuovo progetto per l`Italia". Così il Segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook.