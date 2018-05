Martina: preoccupa governo M5s-Lega, somma di populismi

Roma, 10 mag. - "C`è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza". Così il Segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook.

"Dubito che tanti elettori dei Cinque Stelle - prosegue Martina - abbiano votato quel movimento per andare in braccio a Salvini e Berlusconi. Così come dubito che tanti moderati di centrodestra vogliano sostenere 'benevolmente' un governo condizionato da leadership come queste. Si profila il governo delle contraddizioni e il rischio di una deriva sovranista dannosa. Con forze che al nord hanno predicato ancora 'meno tasse per tutti' e altre che al sud hanno detto 'più sussidi per tutti'. Populismi che non solo si sommano tra loro ma potranno pure moltiplicarsi nella logica sfrenata di una competizione interna quotidiana. In mezzo c`è l'Italia. Quella reale fatta di cittadini, famiglie e imprese che in questi anni hanno fatto sacrifici e sforzi enormi e che oggi non possono essere presi in giro ancora con promesse mirabolanti. A me hanno insegnato che viene sempre l`interesse generale prima delle convenienze di parte".