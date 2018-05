Azimut: utile netto primo trimestre scende a 26,4 milioni (-64%)

Milano, 10 mag. - Azimut Holding ha registrato nel primo trimestre 2018 un utile netto consolidato pari a 26,4 milioni, in flessione del 63,8% rispetto ai 72,9 milioni del primo trimestre 2017. I ricavi sono pari a 182,3 milioni (214,7 milioni nel 1Q17)

"L'incertezza e l'elevata volatilità dei mercati in questi primi mesi del 2018 hanno penalizzato i risultati del periodo, incidendo maggiormente sulle commissioni variabili - ha commentato il Ceo, Sergio Albarelli - Tuttavia, forti della nostra solidità e flessibilità del modello di business, guardiamo con fiducia al prosieguo dell`anno, continuando a creare valore per i nostri azionisti. La recente assemblea dei soci ha difatti deliberato la distribuzione di un dividendo di 2 euro per azione, equivalente a un payout superiore al 100% e con il più alto yield delle società dell`indice Ftse Mib".